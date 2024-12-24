O Şehrimizde 110 Ülkeden Daha Çok Bal Üretiliyor: 55 Ülkeye İhraç Ediliyor

Ordu balını dünyaya tanıtmak için çalışmaların yapıldığını kaydeden Çiftçi, “Bu tesis sayesinde artık Ordu balı dünyanın her tarafına gönderiliyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Son 6 yılda bu tesisten bin 300 ton bal ihraç etmiştik, bin 800 ton civarında da bal paketlemesi yaptık. Bu yeterli değil ancak burası da yeni bir tesis. Buradan çıkan balların tüm analizleri yapıldıktan sonra paketlemesi yapılıyor. Şu ana kadar gönderdiğimiz Avrupa ülkelerinde de sorun yaşamadık” ifadelerine yer verdi.