Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıkalamada Türkiye'nin Suriye'ye sağlık alanında vereceği destek konuşuldu.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Şara ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun, Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği belirtildi.

Memişoğlu'nun görüşmede, sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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