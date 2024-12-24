Veliyle Tartışırken Beyin Kanaması Geçiren Anaokulu Öğretmeninden Acı Haber
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde öğrencisinin velisiyle tartışırken beyin kanaması geçiren anaokulu öğretmeni Sema Özdemir'den acı haber geldi. Özdemir, yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavi gören Sema Özdemir, bugün yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Nenehatun İlkokulu'nda 11 Aralık’ta öğle saatlerinde; ücretli ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir, öğle derslerinin bitiminde öğrencilerin okuldan rahatça çıkabilmeleri için kapıdan çekilme uyarısında bulunduğu veli ile yaşadığı tartışma sırasında yere yığıldı.
İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sema Özdemir, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavi gören Sema Özdemir, bugün yaşamını yitirdi. Sema Özdemir’in cenazesinin memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA