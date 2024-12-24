Sivas’ta Yolcu Otobüsü Cipe Çarptı! 3 Kişi Kıl Payı Ölümden Döndü

Sivas’ta Kılavuz Kavşağı'nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu oluşan kazada 3 kişi yaralandı, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas’ta Yolcu Otobüsü Cipe Çarptı! 3 Kişi Kıl Payı Ölümden Döndü

Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında, Bodrum'dan Erzurum yönüne giden M.G. yönetimindeki yolcu otobüsü ve Ö.K. idaresindeki cip, çarpıştı.

Feci kazada cip sürücü ve yanındaki K.K. ile C.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta Yolcu Otobüsü Cipe Çarptı! 3 Kişi Kıl Payı Ölümden Döndü - Resim : 1

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sivas’ta Yolcu Otobüsü Cipe Çarptı! 3 Kişi Kıl Payı Ölümden Döndü - Resim : 2

Kaynak: DHA

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