Sivas’ta Yolcu Otobüsü Cipe Çarptı! 3 Kişi Kıl Payı Ölümden Döndü

Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında, Bodrum'dan Erzurum yönüne giden M.G. yönetimindeki yolcu otobüsü ve Ö.K. idaresindeki cip, çarpıştı.

Feci kazada cip sürücü ve yanındaki K.K. ile C.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA