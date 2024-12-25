Rusya'da Putin'in Partisinin Binası Kundaklandı! Ukrayna Bağlantısı Var mı?

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi’nin binası kundaklandı. Partinin Arhangelsk kentindeki binasını kundaklayan şahsın 16 yaşında olduğu öğrenilirken Ukrayna bağlantısı da araştırılıyor.

Rusya'da Putin'in Partisinin Binası Kundaklandı! Ukrayna Bağlantısı Var mı?

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi’ne yönelik saldırı düzenlendi. Ukrayna savaşında Rus ordusu için bağış ve yardım toplandığı öğrenilen Birleşik Rusya Partisi’nin Arhangelsk'teki binası 16 yaşında olduğu belirlenen bir şahıs tarafından kundaklandı. Dün gece saatlerinde yüzünü gizleyen şahsın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, yanında getirdiği paketteki yanıcı maddeyle parti binasına saldırdığı görüldü. Saldırı sonrası parti binası bir anda alev alırken, itfaiye ekipleri yangını binaya yayılmadan söndürdü. Saldırının geç saatte düzenlenmesi nedeniyle yaralanan olmadı.

Rusya'da Putin'in Partisinin Binası Kundaklandı! Ukrayna Bağlantısı Var mı? - Resim : 1

UKRAYNA BAĞLANTISI MI VAR?

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir kişinin tespit edilip yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ekipleri polis gücü desteğiyle şüpheli birkaç saat içinde gözaltına alındı. Şüphelinin 16 yaşındaki bir kent sakini olduğu anlaşıldı” denildi.

Şüphelinin internet üzerinden yarı zamanlı iş aradığına dikkat çekilen açıklamada, “Soruşturmanın şüphelinin tutuklanmasıyla devam etmesi için mahkemeye başvuruldu. Saldırının Ukrayna bağlantısı ihtimalleri de dahil olmak üzere olaya karışanların da tespiti için soruşturma devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da Putin'in Partisinin Binası Kundaklandı! Ukrayna Bağlantısı Var mı? - Resim : 2
Öte yandan şahsın hala gözaltı merkezinde tutulduğu öğrenildi.

PARTİ 2001 YILINDA KURULMUŞTU

Birleşik Rusya Partisi, 2001 yılında Vladimir Putin’in liderliğinde, Dmitriy Medvedev ve Andrey Turçak tarafından kurulmuş ve kurulduğu tarihten itibaren her seçimi açık ara farklı kazanmıştı. Putin, her devlet başkanlığı seçiminde Birleşik Rusya Partisi’nin adayı olarak seçimlere katılmıştı.

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Kaynak: İHA

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