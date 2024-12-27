Hindistan'da Her Şeyi Durduran Ölüm! 7 Gün Milli Yas İlan Edildi

Hindistan'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşayan eski başbakanı Manmohan Singh, kaldırıldığı hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Singh'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Hindistan'ın eski başbakanı Singh'in 92 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singh ile fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, "Hindistan'ın en seçkin liderlerinden biri olan Dr. Manmohan Singh'in kaybının yasını tutuyoruz. Hindistan, milletimize yaptığı katkıları sonsuza dek hatırlayacaktır" ifadesini kullanan Modi, ailesine başsağlığı diledi.

7 GÜNLÜK YAS

Singh'in vefatı nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

Hindistan'ın 13. Başbakanı Manmohan Singh, 2004-2014 yıllarında başbakanlık yapmış, ülkede Sih dinine mensup ilk başbakan olmuştu.

Kaynak: AA