Hindistan'da Her Şeyi Durduran Ölüm! 7 Gün Milli Yas İlan Edildi

Hindistan'ın eski başbakanı Manmohan Singh, sağlık sorunları sebebiyle kaldığı hastanede 92 yaşında yaşamını yitirdi. Singh için ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Son Güncelleme:
Hindistan'da Her Şeyi Durduran Ölüm! 7 Gün Milli Yas İlan Edildi

Hindistan'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşayan eski başbakanı Manmohan Singh, kaldırıldığı hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Singh'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Hindistan'ın eski başbakanı Singh'in 92 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singh ile fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, "Hindistan'ın en seçkin liderlerinden biri olan Dr. Manmohan Singh'in kaybının yasını tutuyoruz. Hindistan, milletimize yaptığı katkıları sonsuza dek hatırlayacaktır" ifadesini kullanan Modi, ailesine başsağlığı diledi.

Hindistan'da Her Şeyi Durduran Ölüm! 7 Gün Milli Yas İlan Edildi - Resim : 1

7 GÜNLÜK YAS

Singh'in vefatı nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

Hindistan'ın 13. Başbakanı Manmohan Singh, 2004-2014 yıllarında başbakanlık yapmış, ülkede Sih dinine mensup ilk başbakan olmuştu.

Nijerya’da Askeri Uçak 'Yanlışlıkla' Sivilleri Bombaladı: 10 ÖlüNijerya’da Askeri Uçak 'Yanlışlıkla' Sivilleri Bombaladı: 10 ÖlüDünya
16 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Hudson Meek Hayatını Kaybetti16 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Hudson Meek Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan Sağlık
Son Güncelleme:
Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor
Kötü Kokan Banyo Giderleri Artık Mis Gibi Olacak! Bir Tutam Atmanız Yetiyor Kötü Kokan Banyo Giderleri Artık Mis Gibi Olacak! Bir Tutam Atmanız Yetiyor
El-Kaide'den Kara Listedeydi, Suriye'de İstihbarat Şefi Oldu El-Nusra'nın Kurucusu Suriye'de İstihbarat Şefi Oldu
Almanya'da Meclis Feshedildi! İşte Erken Seçim Tarihi Almanya'da Meclis Feshedildi! İşte Erken Seçim Tarihi