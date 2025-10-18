Ankara'daki Kritik Ziyareti Alman Basını Böyle Gördü: Türkiye Berlin İçin Vazgeçilmez

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un Türkiye'ye yaptığı ziyaret Alman basınının gündeminden düşmedi. Basında yer alan haberlerde Türkiye'nin Berlin için vazgeçilmez olduğu kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün Türkiye’ye yaptığı ziyaret Alman basınının gündeminden düşmedi. Tagesschau isimli haber platformu Türkiye’nin Berlin için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti.

Münih merkezli Sueddeutsche gazetesi, Wadephul'ün Ankara ziyaretini "Dostu ziyaret" başlığıyla servis etti.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Tageszeitung (TAZ), "Wadephul Türkiye’de: Stratejik iş birliği ve barış mesajı" başlıklı haberinde, ziyarete ilişkin "Ankara’da kritik temaslar" değerlendirmesini yaptı.

'NATO İÇİN KİLİT ÜLKE'

Haberde Wadephul’un Türkiye’ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdiği kaydedilirken, “Türkiye, büyük ordusu ve Karadeniz’e erişimi nedeniyle NATO için stratejik açıdan kilit bir ülke konumunda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

AB ÜYELİK SÜRECİNDE DESTEK MESAJI

Der Spiegel'in haberinde ise, Wadephul’un Türkiye’yi “iyi bir dost” olarak tanımladığı ve Gazze ateşkesindeki arabuluculuk rolünü övdüğü kaydedildi.

Handelsblatt isimli gazetede ise, Türkiye ve Almanya arasındaki teması "Wadephul'den yakın iş birliği mesajı” başlığı ile yer alırken, Alman bakanın, Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’ye destek vereceklerini söylediği kaydedildi.

