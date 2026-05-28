ABD ile İran Anlaştı: Trump Onay İçin 'Birkaç Gün' İstedi

ABD basını Axios ABD ve İran anlaşmaya vardığını aktardı. Haberde, ABD ile İran’ın, 60 günlük ateşkes uzatılması ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ancak iki üst düzey ABD’li yetkili ve arabuluculuk sürecine dahil bölgesel bir kaynağa göre Başkan Donald Trump henüz anlaşmaya nihai onayı vermedi. Trump'ın onay için "Birkaç güne ihtiyacım var" dediği belirtildi.

