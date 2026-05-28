CHP’de İpler Koptu! Kılıçdaroğlu Meclis Grubuna da Kilit Vurdu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kurultayı iptal eden "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna tedbiren yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi.

1 Haziran’da yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısını erteleyen Kılıçdaroğlu, bu kez de partinin en önemli vitrini olan TBMM Grup Toplantılarını belirsiz bir süreyle askıya aldı. Milletvekillerine resmi bir yazı gönderen Kılıçdaroğlu, kendi izni olmadan Meclis’te hiçbir hareket kapısının açılmayacağını ilan etti.

'TALİMATIM OLMADAN MECLİS GRUBU TOPLANAMAZ'

Milletvekilleri arasında yaşanan kafa karışıklığı ve "Grup ne zaman toplanacak?" soruları üzerine Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda üyeler arasında tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bilmenizi isterim ki toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

TÜZÜK DUVARI VE 110 OYLUK REST

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi, CHP’yi Meclis zemininde tamamen kilitleme riski taşıyor. TBMM İçtüzüğü ve parti yönetmeliklerine göre, milletvekili olmayan bir genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) aynı zamanda Meclis Grup Başkanı olamıyor.

Mahkeme kararıyla genel başkanlığı elinden alınan Özgür Özel ise bu tüzük hamlesine karşı hemen harekete geçmiş ve kapalı grup toplantısında 110 milletvekilinin oyuyla yeniden CHP Grup Başkanı seçilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, Özel'in unvanını gayrimeşru ilan ederek bu seçimin iptali için TBMM Başkanlığı’na 3 sayfalık bir dilekçe sunmuştu.

Meclis tüzüğüne göre grubu toplama ve koordine etme yetkisi aslında seçilmiş Grup Başkanı olan Özgür Özel’de bulunuyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun "Benim talimatım geçerlidir" çıkışı yapması, partide eşi benzeri görülmemiş bir krizi tescilledi.

Gözler milletvekillerinin bu abluka karşısında takınacağı tavra ve Özgür Özel cephesinin Meclis tüzüğünü işleterek grubu toplayıp toplamayacağına çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi