CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti: 3 Bayramın Ardından Bir İlk

AK Parti ve CHP arasında 3 bayramın ardından ilk bayramlaşma ziyareti gerçekleştirildi. CHP heyeti AK Parti'yi ziyaret ederken, aynı zamanda AK Parti heyeti de CHP Genel Merkezi'nde bayram ziyaretinde bulundu. CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlar dolayısıyla AK Parti ile bayramlaşmama kararı alan CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla birlikte bu karardan vazgeçti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partiler arasında bayramlaşma ziyareti gerçekleşiyor. Ziyaretlerin en dikkat çekeni ise AK Parti ve CHP arasında gerçekleşti. Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi AK Parti ile yeniden bayramlaşma kararı aldı.

AK PARTİ VE CHP BAYRAMLAŞTI

AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle geçtiğimiz üç bayramda bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirmemişti. En son 2024 Haziran ayında gerçekleşen bayramlaşma sonrası. mahkeme kararıyla CHP yönetiminde yaşanan değişiklikle birlikte iki parti bayramlaşma kararı aldı.

CHP heyeti AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek bayramlaşma ziyaretini gerçekleştirdi.

AK Parti'de heyet başkanı olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yer alıyor. Yine heyette Selahattin Yağcı, Sivas Millet Vekili Rukiye Toy ve Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçak yer aldı.

'ÜLKEMİZİ AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman:

"Bayram, muhabbeti artıran ve mesafeleri azaltan önemli bir dini gündür.

Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu hepimize gösteriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sizlerle birlikte güzel çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’nin ve milletimizin geleceği aydınlıktır. Hep birlikte Türkiye davasına omuz vererek ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacağız.”

AK PARTİ'DEN CHP'YE ZİYARET

AK Parti heyeti de CHP Genel Merkezi'ne giderek bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

Heyetler arasındaki ikili görüşmeler devam ederken milletvekillerinin kendi bölgeleriyle ilgili bilgiler verildi.

TEPKİ GÖSTEREN PARTİLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Emek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ise Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek CHP ile bayramlaşma ziyareti gerçekleştirmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

