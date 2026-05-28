Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Özel, mahkeme kararının ardından siyasi parti liderlerinden çok büyük bir dayanışma telefonu aldığını belirtti. Kendisini ilk arayan isimlerden birinin hamle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ifade eden Özel, görüşmenin son derece samimi ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini vurguladı.

'BANA 'GENEL BAŞKANIM' DİYE HİTAP ETTİ'

Görüşmenin içeriğine dair çarpıcı detaylar paylaşan Özel, Bahçeli’nin mahkeme kararına rağmen hukuki statüyü değil, siyasi nezaketi ön planda tuttuğunu belirtti. Özel, "Devlet Bey görüşmede bana 'Özgür Bey, genel başkanım' diyerek hitap etti. Ardından 'İzmir ve Manisa programlarını takip ettim, hiç durmuyorsun' diyerek tempoma değindi" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN'

Telefon görüşmesinde Bahçeli’nin, Özel’in sağlığına dair uyarılarda bulunduğu da öğrenildi. Geçtiğimiz günlerdeki yoğun yağış altındaki programlara atıfta bulunan Bahçeli'nin, "Geçen gün çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin" diyerek iyi niyet temennilerini ilettiği belirtildi.

Özgür Özel, bu telefon trafiğini, "Herhangi bir siyasi pazarlık ya da bayram tebriği dışında özel bir gündem yoktu. Gayet nazik, iyi niyetli ve siyasi nezakete yakışan bir telefondu" sözleriyle özetledi.

Kaynak: Sözcü