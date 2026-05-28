Yaren Leylek'in Yuvasında Tatlı Telaş: Tam 5 Yavru Büyüyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık dostlukla Türkiye’nin sevgilisi olan Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusunu büyütebilmek için eşiyle birlikte gölde aralıksız yiyecek avına çıktı.

Kaynak: AA

Bursa Yaren leylek
Türkiye’nin en uzun soluklu ve en duygusal doğa hikayelerinden birine ev sahipliği yapan Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde bugünlerde tatlı bir koşturmaca yaşanıyor.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık sarsılmaz dostluk hikayesiyle çevre ve doğa koruma bilincinin simgesi haline gelen Yaren Leylek, bu bahar dünyaya gözlerini açan 5 yavrusu için yoğun bir besleme mesaisi başlattı.

Günden güne büyüyen ve yuva içindeki hareketlilikleri artan 5 minik yavrunun sağlıklı gelişebilmesi için anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde Uluabat Gölü'ne uçarak yiyecek taşıyor.

Yaren Leylek ve eşi, yavruların beslenme menüsü için ağırlıklı olarak göldeki küçük yavru balıkları, kurbağaları ve sulak alanlardaki çeşitli böcek türlerini avlayarak yuvaya taşıyor.

Yavruların her geçen gün artan iştahı, anne ve babanın göl ile yuva arasındaki hava trafiğini daha da hızlandırıyor.

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Türkiye'nin tek "Leylek Köyü" ilan edilen Eskikaraağaç'taki bu üreme ve büyüme heyecanı, eko-turizme de büyük katkı sağlıyor.

Yuvadaki bu tatlı telaşı yerinden izlemek isteyen çok sayıda doğasever, fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi köye akın ediyor.

Ziyaretçiler, Yaren Leylek ve ailesinin o anlarını dürbünler ve uzun namlulu objektiflerle ilgiyle takip ediyor.

