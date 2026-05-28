Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı: 1 Haziran'da Toplanacaktı

1 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplayacağını duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. İddialara göre Parti Meclisi'ndeki çoğunluğun Özgür Özel'den yana olduğu ve bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun PM'yi toplamaktan vazgeçti. Kılıçdaroğlu'nun öncelikli olarak MYK'yı toplayacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu cephesinden gelen bilgilere göre ise toplantının iptal edildiği doğrulanırken, PM üyelerine resmi tebligatların gitmemesi gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı: 1 Haziran'da Toplanacaktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dün basın mensuplarıyla bayramlaşma merasimi kapsamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

PM TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Ancak bugün ortaya atılan iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun bu karardan geri adım attığı öne sürülürken, PM toplantısının iptal edildiği ve yeni bir tarihin henüz belirlenmediği belirtildi.

'DENGE ÖZEL'İN LEHİNE' İDDİASI

PM'deki dengenin Özel lehinde olduğunu iddiasıyla toplantının iptal edildiği belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun öncelikli olarak MYK'sını belirleyeceği ve MYK toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

'RESMİ TEBLİGAT' GEREKÇESİ

Kılıçdaroğlu cephesinden gelen bilgilere göre ise Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da toplanmayacağı bilgisi doğrulanırken, PM'deki dengenin Özgür Özel lehine olduğu iddiasıyla bu kararın alındığı yönündeki bilgilerin doğru olmadığı öne sürüldü.

Tüm üyelere resmi tebligatın gitmemesi gerekçesiyle PM toplantısının ertelendiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı: 1 Haziran'da Toplanacaktı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi (PM)
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Görevden Uzaklaştırıldı Tutuklanan CHP'li Başkan Görevden Uzaklaştırıldı
Skandal Savunma Kurtaramadı: 33 Kediyi Çöpe Atan Veteriner Hekim Cezaevinde Skandal Savunma Kurtaramadı: 33 Kediyi Çöpe Atan Veteriner Hekim Cezaevinde
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı: 1 Haziran'da Toplanacaktı Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı
Yaren Leylek'in Yuvasında Tatlı Telaş: Tam 5 Yavru Büyüyor Yaren Leylek'in Yuvasında Tatlı Telaş: Tam 5 Yavru Büyüyor
CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti: 3 Bayramın Ardından Bir İlk CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi? Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi?
CHP'de 'Kurultay' Krizi: Tedbir Kararı Ne Zaman Kalkacak? Hukukçular Tarih Verdi Tedbir Kararı Ne Zaman Kalkacak?