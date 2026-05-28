Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı: 1 Haziran'da Toplanacaktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dün basın mensuplarıyla bayramlaşma merasimi kapsamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

PM TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Ancak bugün ortaya atılan iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun bu karardan geri adım attığı öne sürülürken, PM toplantısının iptal edildiği ve yeni bir tarihin henüz belirlenmediği belirtildi.

'DENGE ÖZEL'İN LEHİNE' İDDİASI

PM'deki dengenin Özel lehinde olduğunu iddiasıyla toplantının iptal edildiği belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun öncelikli olarak MYK'sını belirleyeceği ve MYK toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

'RESMİ TEBLİGAT' GEREKÇESİ

Kılıçdaroğlu cephesinden gelen bilgilere göre ise Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da toplanmayacağı bilgisi doğrulanırken, PM'deki dengenin Özgür Özel lehine olduğu iddiasıyla bu kararın alındığı yönündeki bilgilerin doğru olmadığı öne sürüldü.

Tüm üyelere resmi tebligatın gitmemesi gerekçesiyle PM toplantısının ertelendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi