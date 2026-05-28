Kene Yok, Virüs Var: Kabus Bitmiyor, Sivas'ta Üçüncü Ölüm!

Sivas'ta bahar ve yaz aylarının korkulu rüyası haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, bir can daha aldı. Hafik ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki R.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden vatandaşın vücudunda kene ya da kene ısırığı izi bulunamaması ise virüsün gizli tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Edinilen bilgilere göre, Hafik ilçesine bağlı Adamlıköyü'nde yaşamını sürdüren, evli ve 4 çocuk babası R.D. (55), 5 gün önce aniden yükselen ateş şikayetiyle Hafik Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk kontrollerin ardından KKKA virüsü şüphesiyle sarsılan hastanın durumu ağırlaşınca, vakit kaybedilmeden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.D., doktorların tüm çabalarına rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

KENE YOK, VİRÜS VAR

Vefatın ardından yapılan detaylı tıbbi incelemelerde ezber bozan bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden R.D.’nin vücudunda yapılan fiziki taramalarda herhangi bir kene tutunması ya da kene ısırığı izine rastlanmadı. Ancak alınan kan örneklerinin laboratuvar sonuçlarında KKKA virüsü pozitif çıktı.

Uzmanlar, kene ısırığı olmasa dahi enfekte olmuş hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla da virüsün bulaşabileceğine dikkat çekerek bölge halkını uyardı.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

R.D.'nin vefatıyla birlikte, Sivas'ta bu yıl KKKA virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş oldu. Talihsiz adamın cenazesinin, alınacak özel tedbirlerin ardından köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA