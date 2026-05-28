Bakanlık Acımadı: Fethiye'de Bir Lahmacunu 1450 TL'ye Satan Restorana Ceza

Turizm sezonunun açılması ve Kurban Bayramı tatilinin bir araya gelmesiyle birlikte tatil beldelerinde baş gösteren fahiş fiyat uygulamalarına Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın menüsündeki astronomik rakamlar, bir müşterinin adisyonu sosyal medyada paylaşmasıyla internette gündem oldu. Menüde tek bir lahmacunun 1450 TL, kıymalı pidenin 1500 TL ve bir adet pizzanın ise 1800 TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

24 ÜRÜNDE AYKIRILIK

Sosyal medyadaki çığ gibi büyüyen şikayetleri ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri harekete geçti. Restoranda yapılan detaylı incelemelerde, tam 24 farklı üründe Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edildi ve işletmeye idari para cezası kesildi.

DOSYA HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA GİDİYOR

Bakanlık, kesilen ilk cezayla da yetinmedi. Menüde yer alan 5 kritik üründeki fiyatlama stratejisini tamamen mercek altına alan ekipler, işletmeye çok daha ağır yaptırımların kapısını açacak ek cezai işlemler için dosyayı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk etti.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."

VATANDAŞA 'ŞİKAYET EDİN' ÇAĞRISI

Yayınlanan bültende ayrıca, tatil beldelerinde veya şehir merkezlerinde benzer fahiş fiyatlar, gizli menüler ve etiket usulsüzlükleriyle karşılaşan vatandaşların sessiz kalmaması istendi. Bu tarz suistimallerin CİMER, ALO 175 Tüketici Hattı veya Bakanlığın HFA (Haksız Fiyat Artışı) Mobil Uygulaması üzerinden anında resmi makamlara bildirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA