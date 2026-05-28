Kocaeli'de Denizin Rengi Bir Anda Kahverengiye Döndü: Uzman İsim Sebebini Açıkladı

İzmit Körfezi’nin Körfez ilçesi sahil bölgesinde denizin renginin bir anda kahverengiye dönmesi bölgede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergü ise yaşanan olayın bölge için alışılmış bir doğa olayı olduğunu belirtti.

Marmara Denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi’nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik sahili kısmında denizin rengi kahverengiye döndü. Renk değişimi kıyı şeridine yakın noktalar ile sahilde terk edilmiş ve yan yatmış gemilerin bulunduğu bölgede etkili oldu. Bölge, dronla görüntülendi.

'ALIŞILMIŞ BİR DOĞA OLAYI’

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, yaptığı açıklamada, her yıl aynı dönemlerde görülen bir durum olduğunu belirterek, “İzmit Körfezi için yeni ya da şaşırılacak bir olay değil. Her yıl aşağı yukarı bu dönemlerde görülüyor. Başta evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan Prorocentrum micans gibi mikroskobik (Dinoflagellat, Fitoplankton) canlıların, mevsimsel hava sıcaklığı ve akıntıların yavaşlamasıyla birlikte hızla çoğalmasından kaynaklanan bölge için alışılmış bir doğa olayı. Oluşum bir aşırı alg çoğalması ve bilinen adı red-tide. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna da katkı sağlayabiliyor ancak şu an görülen durum panik oluşturacak seviyede değil” diye konuştu.

‘KORKULACAK BİR DURUM YOK’

Prof. Dr. Ergül, “Aslında müsilaj ve onu oluşturan mikroorganizmalar bir yere gitmedi, hep buradaydı; sadece bu dönemde koşullar uygun olduğu için, sayıları da artınca bu günkü örnekte olduğu gibi daha görünür hale geldi. Yerel yönetimlerimiz gayret gösteriyor, arıtma tesislerini çalıştırılıyor fakat bölgedeki yoğun nüfus ve artan göç dalgası altyapı sınırlarını zorluyor. Mevcut durum için, korkulacak veya panik yapılacak bir hal yok. Bu türün doğrudan insana, denize bir zararı bulunmuyor, salgıladığı bilinen bir zehirli madde ya da toksin yok. Havaların ve deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha ısınmasıyla birlikte kendi kendilerine çökerek gözden kaybolacaklar. Asıl çözüm, bu döngüyü tetikleyen evsel atık yükünü kaynağında azaltmaktan ve bölgemizdeki demografik yoğunlaşmayı ülke genelinde planlayarak engellemekten geçiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kocaeli Marmara Denizi
