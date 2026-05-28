Hatay’da Bayram Sabahı Kan Donduran Vahşet: 3 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürdü

Türkiye, bayramın ikinci gününde Hatay’dan gelen acı ve kan donduran bir evlat cinayeti haberiyle sarsıldı.

Yayladağı ilçesine bağlı Çamaltı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Muhammet Emin Torluk, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğarak öldürdü.

ŞÜPHELENEN DEDE POLİSİ ARADI

Fail, oğlunu katlettikten sonra Köşrelik Mahallesi'nde yaşayan babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun tuhaf hareketlerinden ve tedirgin tavırlarından şüphelenen baba, torunu Poyraz'ın nerede olduğunu sordu. Oğlundan net bir yanıt alamayan dede, şüphelenerek Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği’ne ihbarda bulundu.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine Muhammet Emin Torluk'un Çamaltı Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz Yetkin’in hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Polis ekipleri evde inceleme yaptığı sırada kaçmaya çalışan katil zanlısı Muhammet Emin Torluk, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Torluk, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ İSTANBUL’A GİTMİŞ

Yürütülen soruşturmada katil zanlısı Torluk'un eşiyle boşanma aşamasında oldukları belirlendi. Annenin kısa bir süre önce evi terk ederek İstanbul'a gittiği, 3 yaşındaki Poyraz Yetkin’e ise bu süreçte babasının ailesinin (babaanne ve dedesinin) baktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA