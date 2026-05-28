Bayramın En Güzel Mucizesi: Yanlışlıkla Kurban Diye Götürülen 'Çorap' Bıçağın Altından Son Anda Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İznik ilçesinde Müyesser Sevinç (58), henüz 10 günlükken annesinin emzirmediği ikiz kuzulardan birini sahiplendi. Sevinç'in 'Çorap' adını verdiği, biberonla besleyip büyüttüğü kuzu, kadının adeta gölgesi oldu. Markete, pazara, eczaneye, hatta Ramazan ayında pide kuyruğuna bile sahibiyle giden ve Sevinç’in "Kız çocuğum" diye hitap ettiği evcil kuzu, Kurban Bayramı arifesinde evin önünden uzaklaşarak kayboldu.

KURBANLIK DİYE ALIP GÖTÜRDÜLER

Sahilde başıboş gezen Çorap'ı fark eden esnaf kardeşler Savaş ve Bülent Ocak, trafiği tehlikeye düşürmemesi için kuzuyu yakaladı. Tam o esnada şanssız bir tesadüf yaşandı, kurbanlık olarak aldığı kuzusu kaçan bir vatandaş, sahildeki Çorap'ı kendi hayvanı zannederek esnaftan teslim aldı ve otomobilinin bagajına koyup götürdü.

Gözyaşları içinde sokak sokak "evladım" dediği kuzusunu arayan Müyesser Sevinç, sahildeki çay ocağına gelerek esnafa Çorap'ın videolarını gösterdi. Videodaki boyunluk ve boncuk detaylarını fark eden esnaf, teslim ettikleri hayvanın Çorap olduğunu anladı.

SANİYELER ÖNCE KURTARILDI

Esnafın hayvanı teslim ederken çektiği video kaydındaki araç plakasını inceleyen polis ekipleri, kuzuyu götüren kişinin adresini jet hızıyla tespit etti. Bayram sabahı kurban olarak kesilmek üzere olan Çorap, polis ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla bıçağın altından son anda alındı.

MOTOSIKLETİNİN PEŞİNDEN EVE DÖNDÜ

Polis ekiplerince arabayla getirilen Çorap, karşısında Müyesser Sevinç'i görünce büyük bir coşku yaşadı. Gözyaşları içinde kuzusuna sarılan Sevinç, bayramda en büyük hediyeyi aldığını söyledi. Çorap, sahibinin 3 tekerlekli akülü motosikletinin peşine takılarak evinin yolunu tuttu.

Olayı anlatan esnaf Savaş Ocak, "Teyzemiz ağla ağla bir hal olmuştu. Hayvanı teslim ederken şans eseri plaka ve video kaydı almıştık. Emniyet mensubu arkadaşlar çok yardımcı oldu, teyzemiz bayramda evladına kavuştu" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA