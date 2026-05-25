Trump’tan İran’a 'Ya Hep Ya Hiç' Resti

İran Dışişleri Bakanlığı'nın "Bir çerçeve üzerinde anlaştık ancak bu imzaya yakınız anlamına gelmez" çıkışının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden sert bir mesaj yayımladı. ABD’nin taviz vermeyeceğini vurgulayan Trump, sürecin tamamen kendi şartlarında ilerleyeceğinin mesajını verdi.

'ANLAŞMA YA HARİKA OLACAK YA DA HİÇ OLMAYACAK'

Geçmiş dönem politikalarını sert bir dille eleştiren Trump, Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) "felaket ve başarısızlık" olarak niteledi. O anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını iddia eden Trump, kendi yönetiminin yarım kalmış bir mutabakata asla imza atmayacağını belirterek şu "ya hep ya hiç" restini dile getirdi:

"İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da herhangi bir anlaşma olmayacak. Bizim yapacağımız anlaşma geçmişteki hataların tam zıttı olmak zorunda."

Kaynak: Haber Merkezi