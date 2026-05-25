Trump’tan İran’a 'Ya Hep Ya Hiç' Resti

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı ve nükleer diplomasi trafiğinde tansiyon yükseldi. Tahran'ın temkinli açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da herhangi bir anlaşma olmayacak" dedi.

Son Güncelleme:
Trump’tan İran’a 'Ya Hep Ya Hiç' Resti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Dışişleri Bakanlığı'nın "Bir çerçeve üzerinde anlaştık ancak bu imzaya yakınız anlamına gelmez" çıkışının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden sert bir mesaj yayımladı. ABD’nin taviz vermeyeceğini vurgulayan Trump, sürecin tamamen kendi şartlarında ilerleyeceğinin mesajını verdi.

'ANLAŞMA YA HARİKA OLACAK YA DA HİÇ OLMAYACAK'

Geçmiş dönem politikalarını sert bir dille eleştiren Trump, Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) "felaket ve başarısızlık" olarak niteledi. O anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını iddia eden Trump, kendi yönetiminin yarım kalmış bir mutabakata asla imza atmayacağını belirterek şu "ya hep ya hiç" restini dile getirdi:

"İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da herhangi bir anlaşma olmayacak. Bizim yapacağımız anlaşma geçmişteki hataların tam zıttı olmak zorunda."

Tahran-Washington Hattında 'Hürmüz' Şifreleri: 14 Maddelik Gizli Taslak Ortaya ÇıktıTahran-Washington Hattında 'Hürmüz' Şifreleri: 14 Maddelik Gizli Taslak Ortaya ÇıktıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump ABD İran
Son Güncelleme:
Orta Doğu'da Hareketli Saatler: ABD'den 'Anlaşma Belki Bugün Olur' Çıkışı Orta Doğu'da Hareketli Saatler: ABD'den 'Belki Bugün Olur' Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Tahran-Washington Hattında 'Hürmüz' Şifreleri: 14 Maddelik Gizli Taslak Ortaya Çıktı Tahran-Washington Hattında 'Hürmüz' Şifreleri: 14 Maddelik Gizli Taslak Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel’den Karşı Hamle: 'Bundan Sonrasını Planlayacağız' Özgür Özel’den Karşı Hamle
Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı
Kemal Kılıçdaroğlu, Bayramın İkinci Günü Genel Merkez'e Gidecek Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e Gidecek
Karar Geri Çekildi: Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil MHP'li Feti Yıldız'dan 'Mutlak Butlan' Yorumu: Uygulanması Mümkün Değil