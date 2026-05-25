Orta Doğu'da Hareketli Saatler: ABD'den 'Anlaşma Belki Bugün Olur' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, temaslarda bulunmak için ziyaret ettiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'BELKİ BUGÜN OLUR'

İran'la savaşı sona erdirecek muhtemel bir anlaşmanın bugün sağlanabileceğini belirten Rubio, "Dün gece bazı haberler alabileceğimizi düşünmüştük, belki bugün olur. Ancak bundan çok büyük bir anlam çıkarılmamalı" ifadelerini kullandı.

'MASADA SAĞLAM BİR TASLAK VAR'

Müzakere edilen anlaşma taslağının boğazlardaki seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alabilecek nitelikte olduğuna işaret eden Marco Rubio, "Boğazların açılmasını sağlama kabiliyetleri açısından masada oldukça sağlam olduğuna inandığım bir taslak var" değerlendirmesini yaptı.

Körfezdekiler dahil tüm ülkelerin boğazların açılmasını istediğini aktaran ABD Dışişleri Bakanı, "Bunu müzakere ettiğimiz her ülke, adımın sadece son derece makul değil, aynı zamanda dünya için yapılması gereken en doğru şey olduğunu anlıyor" şeklinde konuştu.

'TRUMP KÖTÜ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATMAYACAK'

İran'ın nükleer programı konusundaki diplomasi trafiğine de değinen Marco Rubio, Tahran yönetiminin "Nükleer meselede çok gerçek, önemli ve zaman sınırına tabi bir müzakere sürecine gireceğinden" emin olduğunu dile getirdi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımına ilişkin ise, "Acele etmiyor, kötü bir anlaşma yapmayacak. Başkan kötü bir uzlaşıya imza atmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

'ATEŞKES SÜRECİ DE DAHİL İSRAİL'İN KENDİNİ KORUMA HAKKI VAR'

Bölgedeki güvenlik dinamikleri ve İsrail'in tutumu hakkında da konuşan ABD'li Bakan, "İsrail'in kendini koruma hakkı her zaman vardır" dedi.

Marco Rubio, "Eğer Hizbullah İsrail'e füze fırlatıyorsa veya fırlatacaksa, İsrail'in buna karşılık verme veya bunun olmasını engelleme hakkı sonuna kadar vardır. Bu ateşkes süreci de dahil her zaman böyle kabul edilmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA