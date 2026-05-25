Tahran-Washington Hattında 'Hürmüz' Şifreleri: 14 Maddelik Gizli Taslak Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel enerji koridorlarının merkez üssü Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin geleceğini şekillendirecek diplomatik hamlenin detayları netleşti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile yürütülen dolaylı temaslarda 14 maddeden oluşan bir mutabakat zaptı çerçevesinde ortak zemine ulaşıldığını açıkladı. Birçok başlıkta mutabık kalınmasına rağmen iyimserliğin dozunu dengeleyen Tahran, bu durumun nihai bir anlaşmaya çok yakın olunduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİ GEÇİŞ KARŞILIĞI ABLUKANIN KALKMASI

Açıklanan satır başlarına göre, 14 maddelik mutabakat zaptının ana omurgasını askeri ve ekonomik tavizler oluşturuyor.

Anlaşma taslağının, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve askeri gemilerin "güvenli geçişi" karşılığında, İran üzerindeki ekonomik ve askeri ablukanın kaldırılması formülüne odaklandığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde savaşın ve çatışmaların tamamen sona erdirilmesi de potansiyel nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak masada yer alıyor.

'HÜRMÜZ'ÜN YÖNETİMİ KIYIDAŞ ÜLKELERE AİT'

Batı medyasında çıkan "Hürmüz'den geçiş ücreti alınacağı" veya "uluslararası yönetim kurulacağı" iddialarına net bir şerh koyan sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut mutabakat zaptı Hürmüz'ün yönetimine dair hiçbir ayrıntı içermemektedir. Hürmüz'ün yönetimi münhasıran Boğaz'a kıyısı olan ülkelere aittir. Ayrıca boğazdan herhangi bir geçiş ücreti alınması söz konusu değildir; sağlanan operasyonel hizmetlerin ücretlendirilmesi kamuoyuna yanlış bir şekilde 'geçiş ücreti' olarak lanse edilmemelidir."

PAKİSTAN İDDİALARINA YALANLAMA

Bölgesel ittifak arayışlarına ve diplomatik trafiğe de değinen İranlı Sözcü, mevcut süreçte Pakistan’a acil bir delegasyon gönderme planlarının bulunmadığını açıkladı. Görüşmelerin Washington-Tahran hattındaki ana diplomatik kanallar üzerinden yürütülmeye devam edeceği mesajı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi