Trump'tan Hürmüz Çıkışı: 'Kimse Kontrol Etmeyecek'

ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı herkese açık olacak, kimse kontrol etmeyecek. İran herkes gibi davranmak zorunda. Doğru zaman geldiğinde Hürmüz Boğazı'ndan tekneleri serbest bırakacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren müzakereler hakkında açıklama yaptı. Trump, "Hürmüz Boğazı herkese açık olacak, kimse kontrol etmeyecek. İran herkes gibi davranmak zorunda. Doğru zaman geldiğinde Hürmüz Boğazı'ndan tekneleri serbest bırakacağız" ifadelerini kullandı.

'ANLAŞMA ÇIKSA DA YAPTIRIMLAR KALDIRILMAYACAK'

Öte yandan Trump, Amerikan basınına yaptığı diğer bir açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. İki ülke arasında devam eden pazarlığın olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Trump, "Hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır" yanıtını verdi.

Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

