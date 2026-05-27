Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı

Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde, her bayram yaşanan klasik 'acemi kasap' manzaraları bu yıl da değişmedi. Bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek için işe koyulan birçok vatandaş, kesici aletler ve hayvanların darbeleri sonucu yaralandı.

ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK

Yaralanma vakalarının ardından Türkiye'nin pek çok noktasındaki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu.

Vatandaşların birçoğu kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları ise ambulanslarla sevk edildi.

Kurban kesimi sırasında yaralanmaların en çok rapor edildiği iller ise şu ana kadar şunlar oldu:

Kayseri, Adana, Mersin, Kocaeli, Düzce, Malatya, Erzurum, Bolu, Uşak, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis.

YARALANMALARIN SEBEBİ DİKKATSİZLİK VE HAYVAN DARBELERİ

Hastaneye başvuran vatandaşların büyük bir kısmının bıçak ve satır kaçması sonucu el, kol ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Bazı vatandaşların ise kurbanlık hayvanların ani hareketleri, tepmesi veya kaçma girişimleri esnasında ezilme ve kırık vakalarıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer, kesim işlemlerinin profesyonel kasaplarca ve belediyelerin belirlediği güvenli alanlarda yapılması gerektiği konusundaki uyarılarını yineledi.

Kaynak: AA