Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare Yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara’daki konutunun önünde gazeteciler ve ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram tebriğini kabul eden Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında yaptığı açıklamalarda Özgür Özel ile bayramlaşabileceklerini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, parti içinde ayrışma ve kavganın doğru olmadığını belirterek birlik mesajı verdi. Kurultay için de Yargıtay'daki sürece ve tedbir kararına işaret eden Kılıçdaroğlu, tedbirin kalkmasının ardından kurultaya gidileceğini belirtti.

'İYİ NİYET MESAJLARIMIZI İLETTİK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak bayramını kutladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, görüşmenin tamamen bayramlaşma çerçevesinde geçtiğini ifade etti. “Sayın Bahçeli’nin öyle kibar bir özelliği var, arar. Karşılıklı iyi niyet mesajlarımızı ilettik” dedi.

ÖZEL İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise “Olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur” yanıtını verdi. Yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, “Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz” ifadelerini kullandı.

CHP’de yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, partinin güçlü bir “itiraz kültürü” bulunduğunu belirterek, “Bu kültür partiyi diri tutar. Parti içinde birlik sağlanır, niye sağlanmasın?” dedi.

'TEDBİR KARARI KALKTIKTAN SONRA YAPACAĞIZ'

Kurultay tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu tedbir kararına işaret ederek, "Önerileri oturur konuşursunuz. Arkadaşlarla konuştuk, hukukçular tedbir kararının kalktıktan sonra ancak kurultay yapılabileceğini söyledi. En kısa zamanda oturup yapacağız. Kurultaysız parti mi olur?" şeklinde konuştu.

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA KAPILARI KAPATTI

Özel'in genel başkanı parti üyeleri seçsin çağrısına da kapıları kapatan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanının seçilmesi, delegelerin seçilmesi hukuk zemininde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

9 MİLLETVEKİLİ İHRAÇ MI EDİLECEK?

Kılıçdaroğlu, 9 milletvekilinin partiden ihraç edileceğine yönelik iddialarına da değinirken, "Bu davanın tarafı değilim bize bir karar geldi biz de karara uyduk. Bir parti yönetimi ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır, ben bunu beğenmedim partiden ihrac ederim diyemezsiniz. Geçmişte böyle kararlar olmuştur ama mahkeme kararıyla dönmüşlerdir" dedi.

'PARTİ MECLİSİ'Nİ TOPLAYACAĞIZ'

Parti Meclisi'ni toplayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "Doğal olarak parti meclisini toplayacağız. Tarih şu an için 1 Haziran olarak gözüküyor. CHP'de her şeye genel başkan karar vermez. Bölgedeki eğilimlere bakmanız gerekir. Her şeyi hukuk kuralları içinde yapacağız. CHP, bütün partilerle bayramlaşır" şeklinde konuştu.

'MİLLETVEKİLLERİNE CHP'NİN KAPISI NASIL KAPATILIR'

Genel Merkez önünde yaşanan krize değinen Kılıçdaroğlu "CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. CHP Genel merkezine 10-15 milletvekili gittiği zaman o kapılar nasıl kapatılmıştır. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bir akıl tutulması var, kimse bunu sormuyor. CHP'nin kapıları nasıl kapanır. Bir partinin kapısı mı kapatılır vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun haklı gerekçelerle açıklanması, anlatılması lazımdır." ifadelerini kullandı.

'ADNAN BEKER'İN NE İŞİ VAR'

Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'e tepki göstererek, "Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, bir akıl var ya akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya! Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var, kabul edilemez!" şeklinde konuştu.

'SÖYLEMEDİĞİM ŞEYLER YAZILDI'

Kılıçdaroğlu medyaya da eleştiriler yönelterek, "Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Allah akıl fikir versin, hiç söylemediğim, düşünmediğim şeyler yazıldı çizildi. Halka doğru bilgileri verecek medya" dedi.

'ELİMDE OLSA YARIN SABAH KURULTAYA GİDERİM'

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız" ifadelerini kullandı.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT VERDİ

"Yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olacak mısınız" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hele bir kurultaya gidelim, sonrası Allah kerim" yanıtını verdi.

