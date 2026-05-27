CHP'de Kurultay Yapılacak mı? Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu’nun gündeme dair sorularını yanıtladı.

'Mutlak butlan' kararı sonrası partide tırmanan gerilimi değerlendiren Özel, genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik çarpıcı iddialarda bulunarak uzlaşı kapılarının nasıl kapandığını anlattı.

'SABAH 7’DE MAFYATİK GRUPLA PARTİYİ BASTILAR'

Genel Merkez'e yönelik polis müdahalesi ve milletvekillerinin içeri alınmaması tartışmalarına değinen Özgür Özel, olay gününün perde arkasını ilk kez bu kadar net paylaştı. Kılıçdaroğlu ile olaydan bir gün önce kurultay tarihini belirlemek üzere ikişer kişiyi görevlendirdiklerini belirten Özel, süreci şu sözlerle aktardı:

"Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Bey'in görevlendirdiği o iki arkadaş, sabah 07.00'de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı. Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah kendisinin göndermediğini söylemiş; inanamadım. Hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Milletvekilleri içeri tek başlarına değil, bu gruplarla girmek istedi. İçeride öfkeli bir kalabalık vardı, girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı."

'45 GÜNDE KURULTAYIN YOLU AÇIK'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Yargıtay’ın tedbir kararı var, bana kalsa yarın yaparım" açıklamasına da yanıt veren Özel, hukuki durumun kurultaya engel teşkil etmediğini savundu. Meselenin tamamen 'niyet' meselesi olduğunu vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, bunu yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir."

Kaynak: Sözcü