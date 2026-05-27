İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı: CHP Kasası Mercek Altında

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi’ne dönmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki kritik hamle yapacağı iddia edildi. Abdulkadir Selvi'nin kulisine göre, partinin son 3 yıllık mali hesaplarını incelemek üzere özel bir komisyon kuruluyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan yetki ve liderlik krizine dair çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Selvi, yargı kararıyla koltuğa dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e çok kararlı ve sert bir arınma planıyla geleceğini yazdı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN 2 BÜYÜK HAMLE

Selvi'nin Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre, 30 Mayıs günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'ne gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu iki kritik karar aldı.

Özel Hesap İnceleme Komisyonu

CHP Genel Merkezi'nin geçmiş dönem harcamalarını mercek altına almak üzere 3 veya 5 kişiden oluşan bir komisyon kurulacak. Yasal olmayan veya usulsüz harcamalar tespit edilirse önce kamuoyuna açıklanacak, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Merkez Disiplin Kurulu Harekete Geçiyor

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimal iddiaları/yargı kararları bulunan isimler için ihraç süreçleri işletilecek. Selvi bu listede Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer gibi kritik aktörlerin ilk sıralarda yer aldığını iddia etti.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

