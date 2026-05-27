ABD-İran Mutabakat Taslağı Sızdı: Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor

İran devlet televizyonu, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde varılan gayriresmi mutabakat taslağının detaylarını paylaştı. 'İslamabad Mutabakatı'nın taslağına göre ABD bölgedeki deniz ablukasını kaldırıp askeri varlığını çekecek, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran ve Umman'a bırakılacak. Tahran yönetimi, ABD'nin taahhütleri resmi olarak doğrulanmadıkça hiçbir pratik adımı atmama kararı aldı.

Son Güncelleme:
ABD-İran Mutabakat Taslağı Sızdı: Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel petrol arzının kalbi Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki askeri konuşlanmaları doğrudan etkileyen ABD-İran müzakerelerinde hatlar netleşiyor.

İran devlet televizyonunun ulaştığı gayriresmi mutabakat taslağında, 'İslamabad Mutabakatı' olarak adlandırılan çerçeve anlaşmanın henüz nihai hale getirilmediği ve İran tarafının ABD'ye karşı çok katı bir 'güven ve teyit' şartı koştuğu ortaya çıktı.

KARŞILIKLI TAAHHÜTLER

Sızdırılan tarihi taslak metinde tarafların uzlaştığı temel başlıklar şu şekilde:

  • ABD ordusu, İran İslam Cumhuriyeti çevresinde konuşlandığı tüm askeri alanlardan ve üslerden kuvvetlerini geri çekecek.
  • Washington, deniz ticaretini engelleyen İran'a yönelik ekonomik ve askeri deniz ablukasını sonlandıracak.
  • İran, ablukanın kalkmasına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısını yeniden savaş öncesi yüksek seviyelere çıkarmayı taahhüt ediyor.
  • Boğazdaki gemi trafiğinin idaresi, denetimi ve güvenli güzergah planlaması tamamen İran ve Umman iş birliğiyle yürütülecek.

ÖNCE DOĞRULAMA, SONRA ADIM

Gelen son bilgilere göre, İslamabad Mutabakatı'nın çerçevesi henüz tam olarak netleşmedi ve kesin bir imza aşamasına gelinmedi. Sürecin en kritik maddesi ise İran’ın "önce taahhütler yerine getirilmeli" resti oldu.

Sızan belgelere göre İran, ABD'nin askeri çekilme ve abluka kaldırma sözlerine dair sahada somut doğrulama ve teyit mekanizmaları tam olarak sağlanmadıkça, Hürmüz trafiğini açmak da dahil olmak üzere hiçbir olumlu adım atmayacağını mutabakat metnine şerh düşmüş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran ABD Hürmüz Boğazı
Son Güncelleme:
İran Hürmüz Boğazı için Düğmeye Bastı: Geçiş Kuralları Değişiyor İran Hürmüz Boğazı için Düğmeye Bastı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İspanya Başbakanı Sanchez'in Partisinin Genel Merkezine Yolsuzluk Baskını İspanya Başbakanı Sanchez'in Partisinin Genel Merkezine Yolsuzluk Baskını
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare Yok Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi
İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı: CHP Kasası Mercek Altında İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı
Yargıtay SGK’nın O Uygulamasını İptal Etti: Yüz Binlerce Kişiye EYT Vizesi Yargıtay SGK’nın O Uygulamasını İptal Etti
Bakan Gürlek Talimatı Verdi, 11 Yıllık Fenerbahçe Dosyası Raftan İndi 11 Yıllık Fenerbahçe Dosyası Raftan İndi
Kurban Bayramı'nda Bodrum, Datça ve Marmaris Doldu Taştı: On Binlerce Vatandaş Akın Etti 3 İlçeye Tatilci Göçü: Binlerce Araçla On Binlerce Vatandaş Akın Etti