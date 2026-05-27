ABD-İran Mutabakat Taslağı Sızdı: Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel petrol arzının kalbi Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki askeri konuşlanmaları doğrudan etkileyen ABD-İran müzakerelerinde hatlar netleşiyor.

İran devlet televizyonunun ulaştığı gayriresmi mutabakat taslağında, 'İslamabad Mutabakatı' olarak adlandırılan çerçeve anlaşmanın henüz nihai hale getirilmediği ve İran tarafının ABD'ye karşı çok katı bir 'güven ve teyit' şartı koştuğu ortaya çıktı.

KARŞILIKLI TAAHHÜTLER

Sızdırılan tarihi taslak metinde tarafların uzlaştığı temel başlıklar şu şekilde:

ABD ordusu, İran İslam Cumhuriyeti çevresinde konuşlandığı tüm askeri alanlardan ve üslerden kuvvetlerini geri çekecek.

Washington, deniz ticaretini engelleyen İran'a yönelik ekonomik ve askeri deniz ablukasını sonlandıracak.

İran, ablukanın kalkmasına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısını yeniden savaş öncesi yüksek seviyelere çıkarmayı taahhüt ediyor.

Boğazdaki gemi trafiğinin idaresi, denetimi ve güvenli güzergah planlaması tamamen İran ve Umman iş birliğiyle yürütülecek.

ÖNCE DOĞRULAMA, SONRA ADIM

Gelen son bilgilere göre, İslamabad Mutabakatı'nın çerçevesi henüz tam olarak netleşmedi ve kesin bir imza aşamasına gelinmedi. Sürecin en kritik maddesi ise İran’ın "önce taahhütler yerine getirilmeli" resti oldu.

Sızan belgelere göre İran, ABD'nin askeri çekilme ve abluka kaldırma sözlerine dair sahada somut doğrulama ve teyit mekanizmaları tam olarak sağlanmadıkça, Hürmüz trafiğini açmak da dahil olmak üzere hiçbir olumlu adım atmayacağını mutabakat metnine şerh düşmüş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi