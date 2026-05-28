Dünyayı Ebola Salgını Paniği Sardı! Ölü Sayısı 200'ü Aştı, ABD Dahil Çok Sayıda Ülkeden Üst Üste Yasaklar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afrika’da yayılan nadir Bundibugyo tipi Ebola salgını nedeniyle birçok ülke sınır önlemlerini artırdı.

ŞU ANA DEK 220 KİŞİ ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs’tan bu yana 900 şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm kaydedildiğini açıkladı. Uganda’da ise şimdiye kadar beş doğrulanmış vaka ve bir ölüm bildirildi.

BÖLGEYE SADECE ACİL UÇUŞLARA İZİN VAR

Kongo hükümeti, salgının yoğun görüldüğü doğudaki Bunia kentine yönelik tüm uçuşları askıya aldı. Yalnızca insani yardım, sağlık ve acil durum uçuşlarına özel izinle müsaade edileceği belirtildi.

Uganda da Kongo ile olan doğrudan uçuşları durdurdu. Otobüs ve tekneyle yapılan sınır geçişleri dört haftalığına askıya alınırken, sınır bölgelerindeki haftalık pazarlar da kapatıldı. Ancak temel gıda ve yük taşımacılığına izin verilmeye devam ediyor.

ABD'DEN ÜÇ ÜLKEYE YASAK

ABD; Kongo, Uganda ve Güney Sudan’da son 21 gün içinde bulunan yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yasağı daha sonra “Yeşil Kart” sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletti.

ABD vatandaşlarının ise yalnızca belirlenen havalimanları üzerinden ülkeye dönüş yapmasına izin veriliyor. Bu havalimanlarında gelişmiş sağlık taramaları uygulanıyor.

KANADA'DAN YASAK VE KARANTİNE KARARI

Kanada da söz konusu üç ülkeden gelen kişilere yönelik 90 günlük giriş yasağı getirdi. Kanada vatandaşları ve daimi oturum sahipleri ise semptom göstermeseler bile 21 günlük karantinaya alınacak.

ÜLKELERDEN ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER

Bahamalar hükümeti de Kongo, Uganda ve Güney Sudan’dan gelen yolculara yönelik 30 günlük giriş yasağı uygulamaya başladı.

Ürdün, 19 Mayıs itibarıyla Kongo ve Uganda’dan gelen yolcuların girişini durdurdu. Aynı gün Bahreyn de üç Afrika ülkesinden gelen yabancıların girişini 30 günlüğüne askıya aldı.

Hindistan ise büyük uluslararası havalimanlarında ek sağlık kontrolleri başlattı ve vatandaşlarına Kongo, Uganda ve Güney Sudan’a seyahat etmemeleri yönünde uyarı yayımladı.

Tayland, Kongo ve Uganda’dan gelen yolcuların yalnızca Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yapabileceğini açıkladı. Yolcuların negatif test sonucu göstermesi gerekiyor.

Meksika da havalimanlarındaki Ebola taramalarını artırdığını duyurdu.

SALGIN ÇOK HIZLI YAYILIYOR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, temaslı takibi, tedavi merkezleri ve enfeksiyon kontrol çalışmalarının sürdüğünü ancak salgının hızlı yayıldığını söyledi.

“Virüsü geç tespit ettiğimiz için şu anda salgının gerisinden geliyoruz” diyen Tedros, yine de daha önceki tüm Ebola salgınlarının kontrol altına alındığını ve bunun da durdurulabileceğini ifade etti.

TEMASIN SINIRLANDIRILMASI KRİTİK

Uzmanlar, Ebola’nın enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvılarıyla yakın temas sonucu bulaştığını, bu nedenle temasın sınırlandırılmasının salgının yayılmasını önlemede en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi