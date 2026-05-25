Trump’tan İran’a En Sert Ültimatom: 'Ya Büyük Bir Anlaşma Ya Da Yıkıcı Bir Çatışma!'

Beyaz Saray ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program üzerinden yürütülen dolaylı müzakerelerde diplomatik dil sertleşti.

İran kanadından gelen açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermeyi sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, dengeleri sarsacak bir ültimatom yayımladı. Trump, müzakerelerin gidişatını olumlu bulduğunu belirtirken, masadan uzlaşı çıkmaması durumunda bölgenin yeni bir çatışmaya sürükleneceğini iddia etti.

'YIKICI BİR ÇATIŞMA ORTAMINA DÖNÜLECEK'

Mevcut diyalog sürecinin nihai bir karara bağlanması gerektiğini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran ile müzakereler son derece olumlu ilerliyor. Ancak bu süreç ya her şeyi kapsayan büyük bir anlaşmayla sonuçlanacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Eğer bir anlaşma olmazsa, eskisinden çok daha büyük, çok daha güçlü ve çok daha yıkıcı bir çatışma ortamına geri dönülecek. Tabii ki dünyada bunu kimse istemiyor."

'İBRAHİM ANLAŞMALARI' ZORUNLULUĞU

Trump, açıklamalarında sadece İran'ı hedef almakla kalmadı, Orta Doğu ve bölge ülkelerine yönelik yeni bir ambargo sinyali de verdi. İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeyi kapsayan "İbrahim Anlaşmaları" protokolünü masaya süren Trump, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü görüştüğüm tüm ülkelere eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'na katılmalarının zorunlu olması gerektiğini açıkça söyledim. Bu süreçten sonra bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na katılmamasını doğrudan bir 'iyi niyet eksikliği' olarak değerlendireceğiz."

