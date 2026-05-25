Çin'de Bir Haftada İkinci Büyük Felaket: 9 Ölü, 11 Kayıp!

Çin’in güneybatısında yer alan Chongqing şehrinde hafta sonu başlayan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. İlk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği afette, kaybolan 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, 2 binden fazla bölge sakini tahliye edildi.

Çin'in güneybatı kesiminde konumlanan mega kent Chongqing’de cumartesi günü başlayan ve aralıksız süren şiddetli sağanak yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi. Dağlık yapıya sahip bölgede yağışların tetiklediği ani sel baskınları ve toprak kaymaları, yerleşim yerlerinde büyük yıkıma neden oldu.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin Devlet Televizyonu CCTV'nin aktardığı son dakika bilgilerine göre, sel sularına kapılan ya da heyelan altında kalan 9 kişinin cansız bedenine ulaştı. Afetin vurduğu bölgelerde akıbetinden haber alınamayan 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise zorlu hava şartlarına rağmen aralıksız sürdürülüyor.

2 BİNDEN FAZLA TAHLİYE

Çin Devlet Haber Ajansı Xinhua, felaketin boyutunun artması üzerine alarm durumuna geçildiğini bildirdi. Toprak kayması riski yüksek olan yamaçlardaki ve su yataklarındaki evlerde yaşayan 2 binden fazla bölge sakini, acil durum ekipleri tarafından güvenli alanlara ve geçici barınma merkezlerine tahliye edildi.

BİR HAFTADA İKİNCIİ BÜYÜK FELAKET

Çin genelinde yaz musonları öncesinde bastıran erken ve şiddetli yağışlar ülkenin güney kuşağını adeta esir aldı. Geçtiğimiz hafta da Çin’in orta ve güney kesimlerinde meydana gelen benzer sel felaketlerinde 20’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

