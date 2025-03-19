ABD Bu Görüntüleri Konuşuyor: Teslaları Yakıp Not Bıraktılar

ABD’de Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında aktif rol almasının ardından kamuoyunun bir kısmından yoğun tepki gören iş insanı Elon Musk’a tepkiler dinmiyor. Son olarak Las Vegas'taki Tesla servis merkezine düzenlenen "hedefli saldırıda" Tesla marka 5 aracın ateşe verildiği belirtildi. Saldırganın araçların üzerine bir de “diren’ yazdığı öğrenildi.

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanı’ndan (LVMPD) konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği ve yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

Yetkililer saldırıyı ‘hedefli’ saldırı olarak tanımlarken, Şerif Yardımcısı Dori Koren, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, polis merkezine gelen ihbarda bir kişinin "silah sesleri duyduğunu ve siyah giysili bir kişinin arabaları ateşe verdiğini gördüğünü" söylediği kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Koren, "Ancak polis, tamamen siyah giysili bir kişinin servis merkezine molotof kokteylleri ve bir silahla saldırdığına inanıyor. Ayrıca bir adet yanmamış molotofkokteyli de ele geçirildi." Dedi.

En az 5 Tesla’nın ateşe verildiği ve araçlara 3 el ateş edildiği belirtilirken, araçların ön kapılarına ‘diren’ yazıldığı bilgisi paylaşıldı.

Son dönemde ABD basınına yansıyan haberlere göre, ülke çapında, irketin CEO'su Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak çok sayıda Tesla araç ve bayisi ile şarj istasyonunun tahrip edildiği belirtildi.

Kaynak: AA