İspanya’da Sel Felaketi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya’da sel felaketi yaşandı. Şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Sel nedeniyle bir kişinin de kayıp olduğu ve arandığı öğrenildi.

İspanya’da Sel Felaketi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'nın güneyinde etkili olan Laurence fırtınası şiddetli yağışa ve sele yol açtı. Yapılan çalışmalarda Endülüs bölgesinin Sevilla kentinde sel sularına kapılarak sürüklenen araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cordoba'da ise pazartesi gününden bu yana bir kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, taşan nehirlerin çevresinde yer alan yaklaşık 370 evin tahliye edildiğini de açıkladı.

Kaynak: DHA

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