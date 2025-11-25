12 Bin Yıllık Sessizlik Bozuldu! Etiyopya’daki Yanardağ Patladı

Etiyopya’nın Hayli Gubbi Yanardağı 12 bin yıl sonra patladı. Kül bulutları 14 kilometreye yükseldi, bölgedeki köyler gri bir örtüyle kaplandı.

12 Bin Yıllık Sessizlik Bozuldu! Etiyopya’daki Yanardağ Patladı
Etiyopya’nın kuzeyinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı, yaklaşık 12 bin yıl sonra patladı. Afar bölgesinde gerçekleşen patlama, bölgeyi yoğun küle boğdu. Duman kolonları 14 kilometre yüksekliğe kadar yükseldi ve rüzgarla birlikte Kızıldeniz üzerinden Yemen ile Umman’a doğru sürüklendi.

İLK BİLGİLERE GÖRE CAN KAYBI YOK

Yerel yetkililer, Associated Press’e yaptıkları açıklamada can kaybı olmadığını ancak patlamanın özellikle hayvancılıkla geçinen köylerde ekonomik kayıplara yol açabileceğini ifade etti. Birçok yerleşim kül tabakasıyla kaplandı.

12 Bin Yıllık Sessizlik Bozuldu! Etiyopya’daki Yanardağ Patladı - Resim : 1

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı, Holosen döneminde (son 12 bin yılda) Hayli Gubbi’de herhangi bir patlama kaydı bulunmadığını belirterek, bu faaliyetin jeolojik açıdan tarihi nitelikte olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Yanardağ
