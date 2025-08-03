Rusya'daki Yanardağ 600 Yıl Sonra Harekete Geçti! Tam 6 Bin Metrelik Kül...

Rusya'da 600 yıl sonra ilk kez faaliyete geçen Krasheninnikov Yanardağı ülkeyi alarma geçirdi. Yanardağ nedeniyle 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştu.

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Rusya'daki Yanardağ 600 Yıl Sonra Harekete Geçti! Tam 6 Bin Metrelik Kül...
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Rusya'da bulunan Kamçatka’daki Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti. Yanardağın yüzlerce yıl sonra meydana gelen faaliyetinin, Rusya'yı sarsan şiddetli depremlerle ilgili olabileceği iddia edildi.

Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina, yaşanan bu olağandışı olayla alakalı “Bu, Krasheninnikov Yanardağı’nın 600 yıl içinde tarihsel olarak doğrulanan ilk patlamasıdır” açıklamasında bulundu.

Rusya'daki Yanardağ 600 Yıl Sonra Harekete Geçti! Tam 6 Bin Metrelik Kül... - Resim : 1

6 BİN METRELİK KÜL BULUTU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka birimi, patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştuğunu bildirdi. Yanardağın yüksekliği ise bin 856 metre olarak açıklandı. Bakanlık, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklendiğini ve güzergahında yerleşim yeri bulunmadığını aktardı.

Rusya’daki acil durum ekipleri, volkanik aktivitenin devam ettiğini ve her an yeni kül patlamalarının olabileceğini belirterek kırmızı alarm durumunu işaret etti.

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Kaynak: DHA

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