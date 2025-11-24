Ticaret Savaşında Buzlar Eriyor... Trump Çin Yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump ayrıca Şi'nin daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Ticaret Savaşında Buzlar Eriyor... Trump Çin Yolcusu
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüştü. Trump, telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi'yle az önce çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E DAVET EDİLDİ

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye atıf yapan Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim" dedi. Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

TİCARET SAVAŞI KIZIŞMIŞTI

2018’den bu yana iki ülke arasında süren ticaret savaşı, karşılıklı gümrük vergileri, teknoloji ihracatı sınırlamaları, yarı iletken ambargoları ve tarım ürünleri üzerindeki ekonomik baskıyla zirveye çıkmıştı. Bu nedenle piyasalar tepetaklak olmuştu. Trump’ın bugün 'çok verimli' diye nitelediği görüşme, özellikle tarım ürünleri ve teknoloji tedariki başlıklarının yeniden masaya dönmesi açısından kritik bir yumuşama işareti olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
