Vietnam'da Sel Felaketi! Ölü Sayısı 91'e Yükseldi

Güneydoğu Asya’da bir haftadır aralıksız süren tropikal yağışların tetiklediği sel ve heyelanlar, bölgeyi ağır bir yıkıma sürüklüyor. Vietnam’da bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ülkedeki ölü sayısı 91’e çıktı.

Su seviyesinin çekilmesi, Nha Trang’ın sokaklarını metrelerce birikmiş çamur, devrilmiş araçlar ve yerinden sökülmüş altyapı parçalarıyla kaplı dev bir enkaz sahasına çevirdi. Yetkililer, en kritik bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü; kırsal alanlara ise henüz ulaşılamayan yerler olduğunu belirtti.

Kaynak: AA