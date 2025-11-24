Vietnam'da Sel Felaketi! Ölü Sayısı 91'e Yükseldi

Vietnam'ı vuran sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Ülkede ölü sayısı 91’e çıktı.

Vietnam'da Sel Felaketi! Ölü Sayısı 91'e Yükseldi
Güneydoğu Asya’da bir haftadır aralıksız süren tropikal yağışların tetiklediği sel ve heyelanlar, bölgeyi ağır bir yıkıma sürüklüyor. Vietnam’da bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ülkedeki ölü sayısı 91’e çıktı.

Vietnam'da Sel Felaketi! Ölü Sayısı 91'e Yükseldi - Resim : 1

Su seviyesinin çekilmesi, Nha Trang’ın sokaklarını metrelerce birikmiş çamur, devrilmiş araçlar ve yerinden sökülmüş altyapı parçalarıyla kaplı dev bir enkaz sahasına çevirdi. Yetkililer, en kritik bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü; kırsal alanlara ise henüz ulaşılamayan yerler olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Vietnam
