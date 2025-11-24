Tabuttan Gelen Ses Şok Etti! Ölmediği Anlaşıldı

Tayland’da öldüğü sanılarak tapınağa götürülen 65 yaşındaki kadının, tabuttan gelen sesle ölmediği anlaşıldı.

Tayland’da 65 yaşındaki bir kadın, yetkililer tarafından öldüğü bildirilince ailesi cenaze işlemlerini başlattı ve kadını tabutla Bang Yai’deki Wat Rat Prakhong Tham tapınağına götürdü. Aile, önce organ bağışı için hastaneye başvurdu ancak resmi ölüm belgesi olmadığı gerekçesiyle bağış kabul edilmedi.

BİRDEN SES GELDİ

Tapınakta tören hazırlıkları yapılırken görevliler, ölüm belgesi sürecini aileye anlattığı sırada tabuttan bir ses duydu. Tabut açıldığında yaşlı kadının hareket ettiği fark edildi ve hemen hastaneye sevk edildi. Hastane, kadının kalp krizi ya da solunum yetmezliği belirtisi göstermediğini; ancak şiddetli hipoglisemi nedeniyle bilincinin kapanmış olabileceğini açıkladı. Kadın tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Tayland
