Hizbullah Komutanını Vurdular! İsrail'den Beyrut'a Şok Saldırı

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tabatabai’nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve “direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri” olduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Tabatabai'nin, "Toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı" belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan İsrail saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başkent Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının hemen sonrasında, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini açıkladı. Tabatabai'nin İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana askeri kanadın lideri olarak faaliyet yürüttüğü savunuldu.

Açıklamada, Tabatabai'nin 2016'dan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesinde yer aldığı da aktarıldı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının liderinin hedef alındığı kaydedildi.

'SALDIRI ÖNCESİ ABD BİLGİLENDİRİLDİ'

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut’a düzenlediği saldırı öncesi ABD’yi bilgilendirdiğini öne sürdü. Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak ise Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırının Hizbullah’ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söyledi.

LÜBNAN'DAN AÇIKLAMA

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırısına tepki gösterdi. Selam, "Dahiye'ye yönelik saldırı, tüm çabaların devlet ve kurumları etrafında birleşmesini gerektiriyor. Bu hassas dönemde hükümetin önceliği, Lübnanlıların güvenliğini sağlamak ve ülkenin tehlikeli bir sürece sürüklenmesini önlemektir." ifadesini kullandı.

Nevvaf Selam, hükümetin bu amaç doğrultusunda "kardeş ve dost" ülkelerle tüm siyasi ve diplomatik kanallardan çalışmayı sürdüreceğini vurguladı. İsrail saldırılarının son bulması için çalıştıklarının altını çizen Selam, istikrarın kalıcı biçimde sağlanmasının, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması, devlet otoritesinin ülkenin tamamında sağlanması ve Lübnan ordusunun desteklenmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

HEYSEM ALİ TABATABAİ KİMDİR?

1968 yılında doğan Tabatabai'nin babasının İranlı, annesinin Lübnanlı olduğu ve Lübnan’ın güneyinde doğduğu ve büyüdüğü biliniyor. Gençliğinde Hizbullah’a katılan Tabatabai'nin adı Lübnan medyasına göre, ilk kez 2015 yılında İsrail’in Suriye’nin - Golan sınırına yakın - Kuneytra kentinde düzenlediği bir suikast girişiminden sağ kurtulmasının ardından duyuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ekim 2016’da Heysem Ali Tabatabai'yi “küresel terörist" listesine alırken, Washington yönetimi "Tabatabai hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül" vereceğini açıkladı. Tabatabai'nin Hizbullah’ta önde gelen bir askeri lider olduğu ve örgüt güçlerini hem Suriye’de hem Yemen’de yönettiğini belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Tabatabai’nin bu iki ülkedeki (Yemen ve Suriye) rolleri, Hizbullah’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek amacıyla eğitim, teçhizat ve personel sağlamayı da içeren daha geniş kapsamlı çabaların parçası olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusunun açıklamasına göre “Tabatabai, Hizbullah’ın merkezi bir unsuru olup 1980’lerde örgüte katıldı, Rıdvan Gücü’nün komutanlığı da dahil olmak üzere birçok liderlik görevi üstlendi ve bu gücün geliştirilmesinde kritik roller üstlenerek, Hizbullah’ın askeri kapasitesini güçlendirmek için çalıştı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tabatabai’nin Hizbullah içindeki rolü, son savaşta örgütün birinci ve ikinci kademe liderliğini hedef alan suikastların ardından, 2024 ve 2025 yıllarında önemli ölçüde arttı.

Kaynak: AA