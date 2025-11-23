Tansiyon Yükseldi! İsrail, Hizbullah Liderini Hedef Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, ateşkesi yok sayarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, üç roketle vurulan binada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırının Hizbullah’ın üst düzey bir ismini hedef aldığını savundu. Hizbullah yetkilileri de askeri kanattan önemli bir ismin hedef alındığını doğruladı. İsrail basını, öldürüldüğü iddia edilen kişinin, ABD yaptırım listesinde yer alan Heysem Ali Tabatabai olduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’la yaptığı değerlendirme sonrası saldırı emrini verdiği belirtildi. Katz, saldırı sonrası “İsrail’e el kaldıran herkesin eli kesilir” diyerek saldırıların ateşkese rağmen süreceğinin işaretini verdi. İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin saldırıdan önce ABD’yi bilgilendirdiğini iddia etti. İsrailli bir yetkili ise Beyrut’un Dahiye bölgesine yapılan saldırıya Hizbullah’ın karşılık vermesini beklediklerini, ancak buna hazırlıklı olduklarını söyledi.

