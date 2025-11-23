Trump'tan Ukrayna'ya İlginç Suçlama...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, güçlü ve düzgün bir ABD ve Ukrayna liderliği olsaydı asla olmazdı" diyen Trump, söz konusu savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden’ı suçladı.

'GEREKSİZ BİR SAVAŞ MİRAS ALDIM'

Trump, "Asla olmaması gereken, herkesin kaybettiği, özellikle gereksiz yere milyonlarca insanın öldüğü bir savaşı miras aldım" dedi ve "Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın da Rusya’dan petrol almaya devam ettiğine işaret eden Trump, "ABD, Ukrayna’ya dağıtılması için NATO’ya büyük miktarlarda silah satmaya devam ediyor. Çarpık Biden, büyük paralar dahil her şeyi bedava bedava verdi" değerlendirmesinde bulundu.

28 MADDELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek 'barış planı' üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına asla ihanet etmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA