Trump'tan Ukrayna'ya İlginç Suçlama...

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki savaşı, Biden yönetimden miras aldığını söyledi. ABD Başkanı, Ukrayna yönetiminin ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadığını ifade etti.

Son Güncelleme:
Trump'tan Ukrayna'ya İlginç Suçlama...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, güçlü ve düzgün bir ABD ve Ukrayna liderliği olsaydı asla olmazdı" diyen Trump, söz konusu savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden’ı suçladı.

'GEREKSİZ BİR SAVAŞ MİRAS ALDIM'

Trump, "Asla olmaması gereken, herkesin kaybettiği, özellikle gereksiz yere milyonlarca insanın öldüğü bir savaşı miras aldım" dedi ve "Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın da Rusya’dan petrol almaya devam ettiğine işaret eden Trump, "ABD, Ukrayna’ya dağıtılması için NATO’ya büyük miktarlarda silah satmaya devam ediyor. Çarpık Biden, büyük paralar dahil her şeyi bedava bedava verdi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Ukrayna'ya İlginç Suçlama... - Resim : 1

28 MADDELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek 'barış planı' üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına asla ihanet etmeyeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Barış İçin Her Şeyi Seferber Ettik’ Diyerek Duyurdu: Putin İle GörüşeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Barış İçin Her Şeyi Seferber Ettik’ Diyerek Duyurdu: Putin İle GörüşeceğimGüncel

Cenevre’de Kritik Müzakere! Trump’ın Barış Planı GündemdeCenevre’de Kritik Müzakere! Trump’ın Barış Planı GündemdeDünya

Trump'ın 'Barış' Planı Sızdı! İşte Ukrayna'yı Öfkelendiren 28 Maddelik TaslakTrump'ın 'Barış' Planı Sızdı! İşte Ukrayna'yı Öfkelendiren 28 Maddelik TaslakDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda
ABD'de Silahlı Saldırı! 4 Yaralı ABD'de Silahlı Saldırı! 4 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Van’da Avukat Dehşet Saçtı! Otelde Baba ile Oğlunu Öldürdü Van’da Avukat Dehşet Saçtı! Otelde Baba ile Oğlunu Öldürdü
Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda
Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak
Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor
Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu