ABD'de Silahlı Saldırı! 4 Yaralı
ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen Noel ağacı ışık yakma töreninde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD’nin North Carolina eyaletindeki Concord kentinde dün akşam gerçekleştirilen geleneksel Noel ağacı ışıklandırma töreni sırasında silahlı bir saldırı yaşandı. Saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Concord polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve etkinlik alanında bulunan güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldığı ifade edildi.
Kaynak: DHA