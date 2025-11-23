ABD'de Silahlı Saldırı! 4 Yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen Noel ağacı ışık yakma töreninde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

ABD'de Silahlı Saldırı! 4 Yaralı
ABD’nin North Carolina eyaletindeki Concord kentinde dün akşam gerçekleştirilen geleneksel Noel ağacı ışıklandırma töreni sırasında silahlı bir saldırı yaşandı. Saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Concord polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve etkinlik alanında bulunan güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

