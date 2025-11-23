Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin bazı eyaletleri ve birçok Avrupa ülkesinin ardından Norveç, 1 Ekim 2025 itibarıyla kuzen evliliklerini ülke çapında yasaklama kararı aldı.

Yeni düzenlemeyle, kuzenler arasında resmi nikah kıyılması artık kanunen mümkün olmayacak. Ancak özellikle ülkeye yeni yerleşen mülteciler arasında, “dini nikah” adı altında gerçekleştirilen evliliklerin devam ettiği görüldü.

HAPİS CEZASI UYGULANACAK

Uzmanlar bebek ve çocuklarda görülen sağlık sorunlarının büyük bir kısmının kuzen evliliklerinden kaynaklandığını vurguluyor. Bu nedenle, yasaların sıkı bir şekilde uygulanacağı bildirildi. Yasağı ihlal eden çiftler için ise hapis cezası gündemde.

Norveç Meclisi’ne sunulan kanun teklifi, dini nikah ile evliliklerini sürdüren çiftlerin tespit edilmesi durumunda her iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

