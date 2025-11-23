Cenevre’de Kritik Müzakere! Trump’ın Barış Planı Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planı, Cenevre’de ABD, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri arasında yapılacak görüşmelerde masaya yatırılacak.

Cenevre’de Kritik Müzakere! Trump’ın Barış Planı Gündemde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trump’ın Barış Planı Cenevre’de Masaya Yatırılacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planı, Cenevre’de pazar günü yapılacak kritik görüşmelerde ele alınacak. Amerikan Axios haber portalının aktardığına göre, görüşmelere ABD’li yetkililer ile Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkelerinden temsilciler katılacak.

CENEVRE’YE GİDEN ABD HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

ABD’den Cenevre’ye gidecek heyetin başında Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulunuyor. Heyette ayrıca Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll da yer alacak. Yetkililer, Trump’ın barış planının detaylarını toplantıda ele alacak.

Axios’un haberine göre, görüşmelerin düzenlenmesi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde kararlaştırıldı.

ABD’Lİ YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMALAR

Bir ABD’li yetkili, "Ukraynalılarla, bu anlaşmanın onlar için en iyi anlaşma olması için çalışmaya devam ediyoruz. Onların pozisyonu hakkında konuşamayız ancak anlaşma, ABD, Ukraynalılar ve Ruslar arasında işbirliği sonucu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’NIN TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

Ukrayna tarafı görüşmelere, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ı atadı. Yermak’ın toplantılarda, ülkesinin pozisyonunu ve beklentilerini ABD ve Avrupa temsilcileriyle paylaşması bekleniyor.

Trump'ın 'Barış' Planı Sızdı! İşte Ukrayna'yı Öfkelendiren 28 Maddelik TaslakTrump'ın 'Barış' Planı Sızdı! İşte Ukrayna'yı Öfkelendiren 28 Maddelik TaslakDünya
Zelenskiy’ye ABD’den Diplomasi Taslağı: Barış İçin 28 Maddelik PlanZelenskiy’ye ABD’den Diplomasi Taslağı: Barış İçin 28 Maddelik PlanDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Volodimir Zelenskiy
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bilim Dünyasında Alarm! H5N5 Kuş Gribi İlk Kez İnsana Sıçradı ve Ölüm Getirdi H5N5 Kuş Gribi İlk Kez İnsana Sıçradı ve Ölüm Getirdi
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İsrail Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu! En Az 21 Can Kaybı İsrail Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu! En Az 21 Can Kaybı
ÇOK OKUNANLAR
Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor
Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu
Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak
Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda
Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama