Bilim Dünyasında Alarm! H5N5 Kuş Gribi İlk Kez İnsana Sıçradı ve Ölüm Getirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Washington eyaletinde, bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen H5N5 kuş gribi ilk kez bir insanda tespit edildi. Virüse yakalanan ileri yaştaki hasta yaşamını yitirirken, bu ölüm dünyadaki ilk H5N5 kaynaklı insan ölümü olarak kayıtlara geçti. Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre hastanın altta yatan ciddi sağlık sorunları vardı. Yetkililer, kişinin evinin arka bahçesinde çeşitli kümes hayvanları beslediğini belirtti. Ailenin kimliği gizli tutuluyor.

DÖNÜM NOKTASI OLDU

ABD’de son 18 ayda görülen yaklaşık 70 insan vakasının tümü H5N1 türünden kaynaklanıyordu. Washington’daki bu olay, H5N5’in ilk kez bir insana sıçradığını göstererek salgın bilimciler için yeni bir dönüm noktası oldu. Sağlık yetkilileri, insandan insana bulaşa dair hiçbir işaret olmadığını vurguladı. Hastanın yakın temaslılarının tamamı test edildi ve hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Kuş gribinin son yıllarda kuşlardan memelilere daha kolay geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, yine de mevcut bulguların büyük bir salgın riskine işaret etmediğini belirtiyor.

HASTALIK NASIL SEYREDİYOR?

CDC verilerine göre, ABD’de önceki vakaların çoğu hafif belirtilerle (göz kızarıklığı, ateş) atlatıldı. Ancak altta yatan hastalığı bulunan kişilerde ağır seyir görülebiliyor. Nitekim bu yılın başlarında yine yaşlı bir hastada ABD’nin ilk kuş gribi ölümü kaydedilmişti.

Kaynak: Euronews