Türkiye’nin KIZILELMA ve TAYFUN Blok-4 programlarında kaydettiği ilerleme, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Pentapostagma, bu gelişmelerin Ege ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri Türkiye lehine değiştirdiğini yazarken, Atina yönetimine acil tedbir çağrısı yaptı.

Yunanistan'da KIZILELMA ve TAYFUN Korkusu! Atina Kırmızı Alarma Geçti
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştirdiği son testte milli füze GÖKDOĞAN ile hedef F-16’ya kilitlenerek yaptığı simüle atışta tam isabet sağladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk hipersonik balistik füzesi TAYFUN BLOK-4’te de yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. İkinci, “TAYFUN Blok-4 ile ilgili müjdeli haberleri yakın zamanda paylaşacağız” açıklamasıyla dikkat çekti. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, bu iki kritik gelişmeyi kapsamlı analizler ile mercek altına aldı.

Yunanistan'da KIZILELMA ve TAYFUN Korkusu! Atina Kırmızı Alarma Geçti - Resim : 1

“TÜRKLER F-16’YA SİMÜLE FÜZE FIRLATTI; F-35 ALMAMIZ GEREKİYOR”

Pentapostagma, KIZILELMA’nın testini manşetine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkler, KIZILELMA’dan bir F-16’ya simüle edilmiş füze fırlatma gerçekleştirdi. İsrail’den ilave Rafael ve kullanılmış F-35’leri hemen satın almamız gerekiyor.”

Yunanistan'da KIZILELMA ve TAYFUN Korkusu! Atina Kırmızı Alarma Geçti - Resim : 2

Gazete, KIZILELMA’nın aynı anda üç kritik testi başarıyla geçtiğini belirtti. Haberde Türkiye’nin insansız hava araçlarında sağladığı ilerlemenin, bölgedeki hava dengesini etkilediği vurgulandı.

Analizde şu değerlendirme yer aldı:

“Türklerin yerli savunma sanayisinin koordineli hamleleriyla KIZILELMA, TB-3 ve ANKA gibi İHA’ları geliştirmesi; İngiltere ile Katar-Umman’dan Eurofighter alım adımları; ABD’den F-35 ve F-16 Viper satın alma hamleleri, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava dengesini aleyhimize bozuyor. Ülkemiz hiçbir koşulda Türkiye’nin kendi aleyhine hava üstünlüğü elde etmesine izin vermemeli.”

“AKDENİZ’DEKİ DENGELER DEĞİŞİYOR”

Pentapostagma, TAYFUN BLOK-4 programını da kapsamlı bir dosyayla ele aldı. Gazete, gelişmeyi şu başlıkla duyurdu:

“Yeni Türk karadan karaya füzesi TAYFUN Blok-4, Ege-Güneydoğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiriyor.”

Roketsan’ın çalışmaları agresif biçimde sürdürdüğüne dikkat çekilen haberde, “İyi haberlerin yakında duyurulacağı” ifadelerine atıfta bulunuldu.

Yunanistan'da KIZILELMA ve TAYFUN Korkusu! Atina Kırmızı Alarma Geçti - Resim : 3

18 Kasım 2025’te Türkiye'nin füze programında yeni bir aşamaya geçildiği belirtilerek, TAYFUN BLOK-4’ün hipersonik performansı ve uzatılmış menziliyle Türkiye’nin uzun menzilli balistik füze ailesinin bir sonraki evrimi olduğu ifade edildi.

Bu kapasite artışının yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri açısından değil, Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan güç dengeleri için de kritik önem taşıdığı belirtildi.

Gazete, SİPER uzun menzilli hava savunma sistemi ve Çelik Kubbe mimarisinde kaydedilen ilerlemelerin, Türkiye’nin hem saldırı hem de savunma alanında koordineli bir strateji yürüttüğünü gösterdiğini yazdı.

“TAYFUN’A KARŞI HİNDİSTAN VE ABD’DEN FÜZE ALINMALI”

Yunanistan'da KIZILELMA ve TAYFUN Korkusu! Atina Kırmızı Alarma Geçti - Resim : 4

Pentapostagma, Yunanistan’ın TAYFUN BLOK-4’e karşı acil tedbirler alması gerektiğini savundu. Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Askeri açıdan bakıldığında, Türklerin iddia ettiği gibi 1.000 kilometre menzile sahip Tayfun Blok-4'ün hipersonik balistik kabiliyeti, ülkelerimizin Doğu Akdeniz ve Ege'deki kritik hedeflerini tehdit ediyor. Bu durum, Türkiye’nin geniş alanlarda denizden geçiş yasağı uygulama kabiliyetini artırarak operasyonel planlamamızı zorlaştırıyor.”

Gazeteye göre Yunanistan’ın bu duruma, “Aşil Kalkanı” projesini hızla devreye alarak cevap vermesi gerektiği kaydedildi.

Yunan Medyasında Ses Getiren Haber: 'Türkiye İle Aramızdaki Açığı Kapatmalıyız'Yunan Medyasında Ses Getiren Haber: 'Türkiye İle Aramızdaki Açığı Kapatmalıyız'Güncel

