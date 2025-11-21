Pakistan'da Korkunç Patlama! Onlarca Ölü ve Yaralı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde tutkal üreten bir fabrikada gaz sızıntısı büyük bir felakete yol açtı. Sızıntının ardından meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle fabrika adeta çökerken, çevredeki birçok bina da ağır hasar aldı. Enkaz altında kalanlar ekipler tarafından çıkarılırken, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

SAHİBİ KAÇTI

Patlama sonrası fabrika sahibinin kaçtığı ortaya çıktı. Polis ekipleri hakkında arama çalışması başlatırken, soruşturma kapsamında fabrika müdürü gözaltına alındı. Bölgedeki incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA