Hindistan Hava Kuvvetleri'ne Ait Savaş Uçağı Düştü!

Dubai’de bu yıl gerçekleştirilen uluslararası hava gösterisi Airshow 2025, korku dolu anlara sahne oldu. Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait HAL Tejas modeli savaş uçağı, gösteri uçuşu sırasında izleyicilerin gözleri önünde yere çakıldı.

Kaza, yerel saatle 14.10 sularında meydana geldi. Uçağın piste çok yakın bir noktaya düşmesiyle şiddetli bir patlama yaşandı ve enkaz saniyeler içinde dev bir alev topuna dönüştü. Yükselen koyu dumanlar kısa sürede gösteri alanının büyük bölümünü kapladı.

SEYİRCİLER PANİKLE KAÇTI

Tribünlerde bulunan yüzlerce kişi patlamanın ardından büyük panik yaşadı. Tanıklar, uçağın düşmeden hemen önce kontrolünü kaybettiğini, ardından da şiddetli bir patlama duyulduğunu ifade etti.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk belirlemelere göre pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın ardından çıkan yangının ise ekipler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi