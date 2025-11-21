Bangladeş'te 5.5 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5. 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre 5.5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise başkent Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi.

Kaynak: AA