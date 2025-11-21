Bangladeş'te 5.5 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü Var

Asya ülkesi Bangladeş'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Dakka'da bir binanın çöken korkuluğunun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Bangladeş'te 5.5 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5. 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre 5.5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise başkent Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi.

Pakistan'da Korkunç Patlama! 15 Kişi ÖldüPakistan'da Korkunç Patlama! 15 Kişi ÖldüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Zelenskiy’ye ABD’den Diplomasi Taslağı: Barış İçin 28 Maddelik Plan Zelenskiy’ye ABD’den Diplomasi Taslağı: Barış İçin 28 Maddelik Plan
Pakistan'da Korkunç Patlama! 15 Kişi Öldü Pakistan'da Korkunç Patlama! 15 Kişi Öldü
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor