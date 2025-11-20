Zelenskiy’ye ABD’den Diplomasi Taslağı: Barış İçin 28 Maddelik Plan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Ukrayna- Rusya Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla Zelenskiy’ye bir diplomasi taslağı gönderdiği bildirildi. Açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor” ifadeleri yer aldı.

ZELENSKİY PLANI ELE ALDI

Zelenskiy’nin bugün Ukraynalı yetkililerle bir araya gelerek taslak planı değerlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, şunlar belirtildi: "Ukrayna Devlet Başkanı, halkımız için önemli olan temel ilkeleri özetledi ve bugünkü toplantının ardından, savaşın onurlu şekilde sona ermesini sağlayacak şekilde planın maddeleri üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık.”

TRUMP İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Zelenskiy’nin önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu görüşeceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna, Rus işgalinin ilk saniyelerinden bu yana barış için çabalıyor ve gerçek barışı daha da yakınlaştırabilecek tüm anlamlı önerileri destekliyor. Ukrayna, yılın başından bu yana Başkan Trump'ın kan dökülmesini durdurma önerilerini destekliyor. Barışın sağlanması için Amerikan tarafı ile Avrupa ve dünyadaki müttefiklerimizle yapıcı şekilde çalışmaya hazırız. Ukrayna Devlet Başkanı'nın önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli temel noktaları görüşmesi bekleniyor."

TRUMP’IN 28 MADDELİK BARIŞ PLANI

Trump yönetimi, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla 28 maddelik bir plan hazırladı. Plan kapsamında ABD ve diğer ülkelerin Kırım ile Donbas’ı yasal olarak Rusya toprağı olarak tanıyacağı, ancak Ukrayna’dan böyle bir kabul talep edilmeyeceği ifade edildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un Zelenskiy tarafından ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile müzakere yapmak üzere yetkilendirildiğini ve Umerov’un yorumlarının çoğunun planın metnine dahil edildiğini aktardı.

BAZI UKRAYNA TOPRAKLARININ RUSYA’YA BIRAKILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye göre, plan bazı Ukrayna bölgelerinin Rusya’ya bırakılmasını öngörüyor. Bu adımın koşula bağlı olduğu, Rusya’nın Ukrayna ve Avrupa’ya yönelik olası saldırılara karşı ABD’den güvenlik garantisi vermesi durumunda uygulanabileceği belirtildi. Aynı yetkili, Trump yönetiminin savaşın devam etmesi hâlinde Kiev’in “zaten toprak kaybedeceğini” düşündüğünü ve bu nedenle anlaşmanın Ukrayna’nın çıkarına olduğunu öne sürdü.

Yetkiliye göre, plan Donbas bölgesinde Rusya’nın fiili kontrolünü öngörüyor ve bu bölgede askerden arındırılmış bir alan oluşturulacak; Rusya buraya asker konuşlandıramayacak.

TÜRKİYE VE KATAR’IN ROLÜ

Kaynaklar, geçtiğimiz hafta sonu Witkoff ile Umerov arasındaki görüşmeye üst düzey bir Katarlı yetkilinin katıldığını belirtti. Planın hazırlanmasında ve ABD’nin arabuluculuk çabalarının desteklenmesinde Türkiye ve Katar’ın rol oynadığını vurgulayan kaynaklar, “Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğu Gazze'deki savaşın sona ermesine yardımcı oldu ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesine de yardımcı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA-İHA