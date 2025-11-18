Barışın Anahtarı Türkiye! Zelenskiy'den Flaş Açıklama: Masada Müzakereler Var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Barışın Anahtarı Türkiye! Zelenskiy'den Flaş Açıklama: Masada Müzakereler Var
Kaynak: İHA

